2019-08-14T08:59:02+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД нашли под Орлом опасный ж\д переезд

В Урицком районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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Сотрудники ГИБДД нашли под Орлом опасный ж\д переезд. Полицейские проверили переезд в Урицком районе, который находится на дороге Орел-Брянск-Совхозный.

- В ходе мероприятия был выявлен ряд недостатков. Так, покрытие проезжей части данной автодороги имеет дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений, кроме того, отсутствует горизонтальная дорожная разметка, рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Возбуждено административное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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