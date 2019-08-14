СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-14T08:59:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД нашли под Орлом опасный ж\д переезд. Полицейские проверили переезд в Урицком районе, который находится на дороге Орел-Брянск-Совхозный.

- В ходе мероприятия был выявлен ряд недостатков. Так, покрытие проезжей части данной автодороги имеет дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений, кроме того, отсутствует горизонтальная дорожная разметка, рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Возбуждено административное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU