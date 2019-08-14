СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-14T08:31:46+03:00

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Орловцы пожаловались главе города в соцсетях на сухие деревья. Обсуждение сообщений бдительных горожан стало одной из повесток рабочего совещания в мэрии в минувший вторник, 13 августа.

Александр Муромский заметил, что в соцсетях ему все чаще пишут о том, что в Орле много сухих деревьев, которые уже стоит спилить.

В частности, горожане обратили внимание главы Администрации Орла на парк на улице Ливенской в Железнодорожном районе и переулок Карачевский в Заводском районе.

- До наступления зимы необходимо определить объем работы и демонтировать потенциально опасные деревья в парке, - дал поручение Александр Муромский главе территориального управления Юрию Тарасову, УКХ и «Зеленстрою».

В отличие от парка на Ливенской, на переулке Карачевском сухие насаждения уже были спилены. Жителей возмутило, что порубки оставили лежать на обочине.

По этому обращению также были приняты меры, территорию очистили 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU