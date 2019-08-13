В Орле у мальчика украли велосипед, пока он был в магазине
Полицейские нашли транспорт у 22-летнего воришки
Полицейские нашли пропавший велосипед у 22-летнего воришкиФото: Архив "КП"
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В Орле у мальчика украли велосипед, пока он был в магазине. Полицейские нашли его у 22-летнего воришки.
О пропаже в отдел полиции по Заводскому району заявила мама мальчика. В результате поиска вора и пропавшего велосипеда, был задержан молодой человек. Велосипед вернули владельцу.
- В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под арестом. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Полицейские рекомендуют родителям рассказать своим детям о способах крепления двухколесного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU