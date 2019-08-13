СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-13T16:38:06+03:00

Дзюдо, гандболу и многому другому они смогут научиться в Орловском спортивно-оздоровительном центре

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Юных орловцев приглашают на бесплатные занятия спортом. Дзюдо, гандболу и многому другому они смогут научиться в Орловском городском спортивно-оздоровительном центре (ул. Маринченко, 9б).

Руководство центра объявило набор на 2019-2020 учебный год по нескольким видам спорта.

Маленькие спортсмены смогут присоединиться к следующим группам: футбол (мальчики с 9 лет), гандбол (мальчики и девочки с 9 лет), бокс (мальчики с 10 лет), дзюдо (мальчики и девочки с 7 лет) и киокусинкай (мальчики и девочки с 7 лет).

Подробная информация по телефону: +7 910 265 64 55

ИСТОЧНИК KP.RU