2019-08-13T16:41:05+03:00
Общество

Орловцам помогут найти работу

Для этого выделят более 2 миллиардов рублей
Наталья Меркулова
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Орловцам помогут найти работу. Для этого в рамках программы «Содействие занятости населения Орловской области» выделят более 2 миллиардов рублей. Планируется ежегодно проводить до 80 ярмарок вакансий, организовать общественные работы и переобучение.

Государственную программу на 2020-2025 годы уже подписал губернатор региона Андрей Клычков.

Программа предполагает проведение профориентационных мероприятий для безработных, оказание им психологической поддержки и помощи в социальной адаптации.

В 2020–2024 годах ежегодно планируется переобучать 295 человек предпенсионного возраста. Помогут найти работу и тем, кто уже вышел на пенсию.

- Будет ежегодно организовываться профессиональное обучение и дополнительное образование для 30 человек, которым назначена пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Не забудут и про женщин находящихся в декретном отпуске и инвалидах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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