Полсотни социальных мобильных бригад планируют создать на Орловщине

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-13T14:45:13+03:00

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В Орловской области планируется создание 54 мобильных бригад, в число которых войдут соцработники. По планам чиновников, функционировать они будут на базе соц.учреждений, а главной целью станет помощь пожилым людям.

О планах сообщила руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина. Она отметила, что работа подобных бригад модернизирована: вместе с социальными услугами они еще и сопровождают орловцев старше 65 лет в медучреждения. Для этих целей чуть ранее было приобретено 30 отечественных внедорожников, в дальнейшем планируется купить еще два для перевозки пассажиров-инвалидов.

- На сегодня службами мобильных бригад доставлено 215 граждан старше трудоспособного возраста в медицинские организации для проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию, - рассказали в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU