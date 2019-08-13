Почти 2 миллиона тонн зерна собрали на полях Орловщины

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-13T14:35:35+03:00

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На полях Орловской области собрали почти два миллиона тонн зерна. Уборочная кампания в самом разгаре.

Как сообщил глава Департамента сельского хозяйства области Сергей Борзенков на аппаратном совещании, урожайность в этом году составляет 42,5 центнеров с гектара. Лидируют в уборочной по общему намолоту Ливенский район, Покровский и Колпнянский. На настоящее время убрано больше половины от плана.

Также аграрии приступили к уборке сахарной свеклы.

ИСТОЧНИК KP.RU