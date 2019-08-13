СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-13T14:27:44+03:00

Вода вернулась в краны горожан по графику, но еще предстоит много работы

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Ремонт водовода в Орле продолжается. Вода вернулась в краны горожан по графику, но еще предстоит много работа.

Напомним, на минувшей неделе, с 7 по 8 августа, около 185 тысяч жителей Заводского и частично Советского районов, Знаменки и деревни Жилина остались без воды из-за масштабных работ сразу на трех участках - на дюкере через реку Цон и в районе станции обезжелезивания.

За сутки сотрудники «Орелводоканала» заменили запорную арматуру и участка водовода длиной 242 метра и диаметром 1 метр.

Как сообщил директор предприятия Василий Иванов, головная насосная станция была запущена в 2.25 ночи 8 августа, порядка 4 часов заняла промывка и хлорирование водопроводной сети. С 7.00 насосные станции начали входить в режим, а к 8.00 запустили насосные подкачки.

Сейчас возле станции обезжелезивания продолжаются работы по ремонту строительных конструкций и восстановлению земляного настила.

Теперь стратегическая задача города — сделать закольцовку, чтобы водоснабжение Заводского и части Советского районов не проходило по одной нитке водовода.

ИСТОЧНИК KP.RU