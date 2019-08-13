2019-08-13T14:27:44+03:00
Общество

Ремонт водовода в Орле продолжается

Вода вернулась в краны горожан по графику, но еще предстоит много работы
Наталья Меркулова
Поделиться:
Ремонт водовода в Орле продолжаетсяРемонт водовода в Орле продолжаетсяФото: Наталья Меркулова
Изменить размер текста:

Ремонт водовода в Орле продолжается. Вода вернулась в краны горожан по графику, но еще предстоит много работа.

Напомним, на минувшей неделе, с 7 по 8 августа, около 185 тысяч жителей Заводского и частично Советского районов, Знаменки и деревни Жилина остались без воды из-за масштабных работ сразу на трех участках - на дюкере через реку Цон и в районе станции обезжелезивания.

За сутки сотрудники «Орелводоканала» заменили запорную арматуру и участка водовода длиной 242 метра и диаметром 1 метр.

Как сообщил директор предприятия Василий Иванов, головная насосная станция была запущена в 2.25 ночи 8 августа, порядка 4 часов заняла промывка и хлорирование водопроводной сети. С 7.00 насосные станции начали входить в режим, а к 8.00 запустили насосные подкачки.

Сейчас возле станции обезжелезивания продолжаются работы по ремонту строительных конструкций и восстановлению земляного настила.

Теперь стратегическая задача города — сделать закольцовку, чтобы водоснабжение Заводского и части Советского районов не проходило по одной нитке водовода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловец напал с ножом на полицейского
В Орле у мальчика украли велосипед, пока он был в магазине
Юных орловцев приглашают на бесплатные занятия спортом
Орловцам помогут найти работу
В Орле женщина пыталась вынести в подоле юбки косметику из ТЦ
В Орле станет больше остановочных павильонов
Полсотни социальных мобильных бригад планируют создать на Орловщине
Почти 2 миллиона тонн зерна собрали на полях Орловщины
Президент России наградил орловца Юрия Семина
Полицейские поймали орловца с пакетами конопли
Почти на 34 миллиона рублей отоварятся школы искусств в Орле
Юный орловец на мопеде сбил ребенка
Жителям орловской глубинки помогут решить проблему с водоснабжением
В Орле иномарка сбила девушку на «зебре»
Мины, артснаряды и гранаты нашли под Болховом
На орловской трассе «Тойота» протаранила «Рено» на встречке
В Орле пройдет историко-этнографический фестиваль «Орловская крепость»
Два новых детских сада откроются к концу года в Орле
В Орле у больницы Боткина появится акушерский корпус
В Орле легковушка сбила девочку-пешехода