2019-08-13T12:06:14+03:00
Звезды

Почти на 34 миллиона рублей отоварятся школы искусств в Орле

В эту сумму войдет закупка инструментов, мебели, оборудования, техники
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские школы искусств к новому учебному году закупятся почти на 34 миллиона рублей. В эту сумму войдет приобретения музыкальных инструментов, мебели и техники, оборудования, зеркал для хореографических залов, учебной литературы.

Сумма в 33,9 миллиона рублей выделена в рамках нацпроекта культура «Культура». А уже в его рамках региональный проект «Культурная среда» предусматривает распределение указанных средств между 13-ти школами искусств, а также Орловским музыкальным колледжем.

- Муниципальными детскими школами искусств и Орловским музыкальным колледжем проведены конкурсные процедуры. Образовательные организации уже начали получать денежные средства на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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