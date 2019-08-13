Юный орловец на мопеде сбил ребенка

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-13T11:32:09+03:00

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В Орловской области юный водитель мопеда сбил ребенка. Маленькому пешеходу потребовалась госпитализация.

Авария произошла в Залегощенском районе области. 16-летний водитель мопеда «Альфа» без номеров ехал по улице Октябрьской села Моховое, время было около половины пятого вечера.

- Водитель допустил наезд на пешехода 2015 года рождения В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Где в момент аварии были родители малыша, не сообщается.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 23 ДТП. Один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU