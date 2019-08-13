В Орле иномарка сбила девушку на «зебре»
В Орле иномарка сбила девушку на переходе. Пешехода с травмами увезли в больницу, ей понадобилась госпитализация.
ДТП случилось на улице Михалицына, в понедельник 12 августа. Около половины двенадцатого дня 20-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».
- 66-летний водитель управлял внедорожником «Тойота», следовал по улице Михалицина со стороны улицы Раздольной в направлении Московского шоссе. В районе дома №37 по Михалицина, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU