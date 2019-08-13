Мины, артснаряды и гранаты нашли под Болховом

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-13T10:45:09+03:00

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В Болховском районе Орловской области спасатели обезвредили больше полусотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мины, артснаряды, гранаты – все это хранила земля неподалеку от села Чегодаево.

Такие находки были сделаны накануне, 12 августа. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, были изъяты и 18 снарядов разного калибра, шесть минометных мин, двенадцать минометных мин калибра 82 мм, две 120-мм минометные мины, три гранаты Ф-1, 14 гранат РГД-33.

В МЧС напоминают: если вы обнаружили снаряд, сразу звоните 112. Ведь даже ржавый и старый боеприпас может взорваться.

ИСТОЧНИК KP.RU