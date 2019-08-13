На орловской трассе «Тойота» протаранила «Рено» на встречке

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-13T10:32:00+03:00

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В минувший понедельник, 12 августа, на орловской дороге произошло трагическое ДТП. 39-летний водитель на «Тойоте» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Рено Сандеро». Водитель второго автомобиля скончался на месте ДТП, трое человек госпитализированы.

Жуткое ДТП случилось ранним утром, около шести часов. Как сообщили корреспонденту «КП-Орел» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, «Тойота Камри» под управлением мужчины ехала со стороны Ельца Липецкой области в сторону города Ливны.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

- В районе 140 км водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением 72-летнего водителя который двигался со стороны города Ливны в направлении города Елец, - рассказали в ведомстве.

Шансов выжить у водителя «Рено» не было. Водитель «Тойоты», 39-летняя женщина-пассажир и шестилетний мальчик-пассажир получили травмы, на «скорой» их увезли в больницу и госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU