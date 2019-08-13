В Орле пройдет историко-этнографический фестиваль «Орловская крепость»
В Орле пройдет историко-этнографический фестиваль «Орловская крепость». Жители и гости города смогут погрузиться в атмосферу русского средневековья.
Фестиваль пройдет на семи площадках, на каждой из которых участников ждут мастер-классы и воссоздание аутентичной эпохи. Орловцы смогут увидеть реконструкцию рукопашных боев, поучаствовать в лучном турнире, а также научиться владеть боевым оружием, готовить блюда средневековой походной кухни, делать глиняные горшки и многое другое.
Образовательная часть фестиваля включает в себя специальную экскурсионную программу по городу.
- Фестиваль состоится под открытым небом на территории Орловского детинца, в историческом центре города. Он уже вошел в календарь туристских событий региона, - рассказал «КП» Сергей Катерлин, один из организаторов события.
Подробности фестиваля в группе соцсетях.
КОГДА? ГДЕ?
22 сентября
Рядом с памятником Ивану Грозному
ИСТОЧНИК KP.RU