СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-13T09:38:45+03:00

Жители и гости города смогут погрузиться в атмосферу русского средневековья

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В Орле пройдет историко-этнографический фестиваль «Орловская крепость». Жители и гости города смогут погрузиться в атмосферу русского средневековья.

Фестиваль пройдет на семи площадках, на каждой из которых участников ждут мастер-классы и воссоздание аутентичной эпохи. Орловцы смогут увидеть реконструкцию рукопашных боев, поучаствовать в лучном турнире, а также научиться владеть боевым оружием, готовить блюда средневековой походной кухни, делать глиняные горшки и многое другое.

Образовательная часть фестиваля включает в себя специальную экскурсионную программу по городу.

- Фестиваль состоится под открытым небом на территории Орловского детинца, в историческом центре города. Он уже вошел в календарь туристских событий региона, - рассказал «КП» Сергей Катерлин, один из организаторов события.

Подробности фестиваля в группе соцсетях.

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22 сентября

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ИСТОЧНИК KP.RU