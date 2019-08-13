В Орле у больницы Боткина появится акушерский корпус

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-13T08:40:12+03:00

В Орле в больнице Боткина появится акушерский корпус Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В нем мамы смогут находиться в одной палате с детьми

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В больнице Боткина в Орле появится акушерский корпус. Строительство планируют завершить в 2023 году. Новые площади позволят находиться новорожденным детям в одной палате с мамой.

Также в акушерском корпусе появятся индивидуальные родзалы, которые сделают условия для рожениц более комфортными.

Постановление Правительства Орловской области о бюджетных инвестициях проекта из областного бюджета уже подписано.

- Планируемая стоимость объекта – более 685 млн рублей, из которых порядка 643 млн рублей – федеральные средства, остальные – областные. Акушерский корпус будет рассчитан на 100 коек, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU