В Орле у больницы Боткина появится акушерский корпус
В больнице Боткина в Орле появится акушерский корпус. Строительство планируют завершить в 2023 году. Новые площади позволят находиться новорожденным детям в одной палате с мамой.
Также в акушерском корпусе появятся индивидуальные родзалы, которые сделают условия для рожениц более комфортными.
Постановление Правительства Орловской области о бюджетных инвестициях проекта из областного бюджета уже подписано.
- Планируемая стоимость объекта – более 685 млн рублей, из которых порядка 643 млн рублей – федеральные средства, остальные – областные. Акушерский корпус будет рассчитан на 100 коек, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU