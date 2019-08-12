В Орле легковушка сбила девочку-пешехода
В Орле легковушка сбила девочку-пешехода. Школьнице потребовалась госпитализация.
Авария случилась вечером воскресенья, 11 августа. Около пяти часов 42-летний водитель на иномарке "Рено Меган" ехал по межквартальному проезду в Северном районе.
- Автомобиль двигался со стороны улицы Маринченко в направлении улицы Бурова. В районе дома№ 68 по Раздольной произошел наезд на пешехода 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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