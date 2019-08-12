СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-12T16:53:53+03:00

Он действовал на базе одной из образовательных организаций города

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В Орле рассекретили несанкционированный детский летний лагерь. Он действовал на базе одной из частных образовательных организаций города.

Его существование обнаружили во время проведения межведомственной акции «Подросток под защитой закона». Как выяснилось, владелец организации не сообщил о работе летнего лагеря в Управление Роспотребнадзора по Орловской области и Департамент образования региона. В результате он избежал контролирующих мероприятий со стороны этих ведомств.

Однако на этом замечания к работе образовательного центра не закончились. Во время прокурорской проверки выяснилось, что один из его педагогов не прошел периодический медицинский осмотр.

- Несмотря на это работодатель не отстранил педагога от работы с детьми. В целях устранения выявленных нарушений генеральному директору организации внесено представление, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU