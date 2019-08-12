«Теперь я вас слышу!»: ветерану из Орла подарили слуховой аппарат

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-12T16:12:26+03:00

Подарок для 95-летней Александры Ивановны Кармановой стал одним из самых долгожданных за много лет

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Сегодня, 12 августа, глава Орла Александр Муромский передал ветерану Великой Отечественной войны Александре Ивановне Кармановой долгожданный подарок – слуховой аппарат.

Глава Орла передал ветерану слуховой аппаратФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Практически с первых и до последних дней войны женщина участвовала в боевых действиях, сражалась на передовой в рядах 1-й воздушной армии Противовоздушной обороны. За отвагу и доблесть, проявленную ею в боях за Москву в 1941 году, Александра Ивановна была награждена медалью «За оборону Москвы» и орденом Отечественной войны II степени.

Во время празднования Дней Москвы в Орле в гости к ветерану приезжали губернатор области Андрей Клычков и представители московской делегации. Тогда они подарили Александре Ивановне современный телевизор, но женщина посетовала, что она с трудом сможет его услышать.

Подарок для Александры Ивановны стал долгожданныйФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И вот, спустя месяц, ветеран получила еще один подарок – слуховой аппарат.

- Раньше я с трудом могла разобраться, о чем говорят. А теперь я вас прекрасно слышу! – поделилась хорошей новость с гостями Александра Ивановна.

ИСТОЧНИК KP.RU