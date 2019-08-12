СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-12T15:25:45+03:00

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В Орле появится еще один светофор. Установить его попросили жители района Авиационной улицы.

С такой просьбой орловцы из дома №2 по указанной улице пришли к главе горадминистрации на личный прием. Движение в этом районе достаточно интенсивное, поэтому светофор, по мнению местных жителей, необходим.

Как сообщил Евгений Гришин, замглавы администрации по городскому хозяйству и транспорту, сейчас уже разрабатывается документация для проведения аукциона по выбору подрядчика, который займется установкой. Отмечается, что светофор будет с кнопкой.

ИСТОЧНИК KP.RU