2019-08-12T15:25:45+03:00
Общество

В Орле появится еще один светофор

Установить его попросили жители района Авиационной
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орле появится еще один светофор. Установить его попросили жители района Авиационной улицы.

С такой просьбой орловцы из дома №2 по указанной улице пришли к главе горадминистрации на личный прием. Движение в этом районе достаточно интенсивное, поэтому светофор, по мнению местных жителей, необходим.

Как сообщил Евгений Гришин, замглавы администрации по городскому хозяйству и транспорту, сейчас уже разрабатывается документация для проведения аукциона по выбору подрядчика, который займется установкой. Отмечается, что светофор будет с кнопкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле легковушка сбила девочку-пешехода
В Орле рассекретили несанкционированный детский летний лагерь
«Теперь я вас слышу!»: ветерану из Орла подарили слуховой аппарат
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
Орел подружится с Индонезией
С начала грибного сезона уже отравились две орловчанки
Два человека пострадали в столкновении "Лады" и "Фольксвагена" под Орлом
Орловцы могут помочь нуждающимся женщинам и детям
Орловцам расскажут как стать волонтерами
В Ливенском районе мотоциклист сбил девушку
Жителям Орла предлагают самим выбрать, какие парки и скверы благоустроить в 2020-м году
В Орле девушка-пассажир легковушки пострадала в ДТП с фурой
В Орле прошел спортивный парад
Задолженности за газ, свет и тепло в Орловской области не остались незамеченными
В Орле директор колледжа завышал стоимость закупок на нужды учреждения
Орловец присмотрел в сарае знакомого электроинструменты
На 90 тысяч рублей «обул» орловчанку ее же знакомый
В Ливнах пассажир мотоцикла пострадал в ДТП
Какую погоду ждать орловцам на предстоящей неделе
Орловцев приглашают вновь взяться за руки