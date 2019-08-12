2019-08-12T12:37:45+03:00
Экономика

Орел подружится с Индонезией

Почетные гости из экзотической страны оценили экономический потенциал региона
Наталья Меркулова
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Орел подружится с Индонезией. Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиОрел подружится с Индонезией. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области
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В Орле прошла встреча губернатора Андрея Клычкова с делегацией провинции Западная Суматра Республики Индонезия. Ее итог – намерение развивать двухстороннее сотрудничество в сфере науки, образования и IT-технологий.

Впервые перспективы совместной работы главы регионов обсудили несколько недель назад в посольстве республики в Москве. Во время ответного визита индонезийские гости смогли побывать на ряде орловских предприятий.

- Наш регион заинтересован в реализации совместных проектов в различных отраслях. Прежде всего, это промышленность, сельское хозяйство, образование, туризм и культура, - подчеркнул Андрей Клычков.

В качестве экспортной продукции Орловская область планирует предложить своим индонезийским партнерам холодильное и упаковочное оборудование, изделие силовой электроники, керамическую плитку.

Согласно статистики, внешнеторговый оборот Орловской области с Индонезией в 2018 году составил 1 млн долларов. В этот период из региона в республику поставлялись электрические машины и оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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