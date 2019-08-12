2019-08-12T11:46:10+03:00
Общество

С начала грибного сезона уже отравились две орловчанки

Одну неизвестными грибочками угостили знакомые, другая не доварила толкачики
Наталья Меркулова
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С начала грибного сезона уже отравились две орловчанкиС начала грибного сезона уже отравились две орловчанкиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С начала грибного сезона уже отравились две орловчанки. Одну неизвестными грибочками угостили знакомые, другая не доварила толкачики.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области предупреждает жителей региона, что только известные съедобные, правильно собранные и приготовленные грибы могут быть безопасны.

- Не собирайте грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог. Они накапливают ядовитые вещества и становятся опасными. Также не стоит забывать, что некоторые съедобные грибы (опенок осенний, сыроежка) имеют ядовитых двойников. При сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой, - советуют специалисты.

Стоит помнить и то, что даже съедобный гриб может стать причиной тяжелого отравления, если его неправильно сварить. Лесному лакомству нужна многократная варка в чистой воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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