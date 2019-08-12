С начала грибного сезона уже отравились две орловчанки
С начала грибного сезона уже отравились две орловчанки. Одну неизвестными грибочками угостили знакомые, другая не доварила толкачики.
Управление Роспотребнадзора по Орловской области предупреждает жителей региона, что только известные съедобные, правильно собранные и приготовленные грибы могут быть безопасны.
- Не собирайте грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог. Они накапливают ядовитые вещества и становятся опасными. Также не стоит забывать, что некоторые съедобные грибы (опенок осенний, сыроежка) имеют ядовитых двойников. При сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой, - советуют специалисты.
Стоит помнить и то, что даже съедобный гриб может стать причиной тяжелого отравления, если его неправильно сварить. Лесному лакомству нужна многократная варка в чистой воде.
ИСТОЧНИК KP.RU