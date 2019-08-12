2019-08-12T11:17:17+03:00
Общество

Орловцы могут помочь нуждающимся женщинам и детям

Ваши старые вещи могут обрести вторую жизни - в Кризисном центре будут им рады
Наталья Меркулова
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Орловцы могут помочь нуждающимся женщинам и детямОрловцы могут помочь нуждающимся женщинам и детямФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы могут помочь нуждающимся женщинам и детям. Для этого нужно принести одежду в Кризисный центр «Орловский». Вещи не обязательно должны быть новыми. Главное условие – они должны быть чистыми, не рваными и пригодными для носки.

По словам директора центра Сергея Филимонова, его сотрудники всегда с благодарностью принимают помощь неравнодушных людей. Все вещи, игрушки и канцтовары они передают своим подопечным – женщинам и детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Напомним, Кризисный центр «Орловский» - это единственное учреждение региона, которое принимает их на стационарное пребывание. Зачастую женщины находят здесь приют после семейного насилия или оказавшись без жилья.

Уже совсем скоро начнется осень, новый учебный год и каждой из них будут жизненно необходимы вещи для себя и своих малышей.

Принести одежду, канцтовары и предметы первой необходимости можно по адресу улица Планерная, дом 35.

Телефон Центра: 72-37-99

ИСТОЧНИК KP.RU

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