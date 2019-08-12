СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-12T10:36:46+03:00

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Орловцам расскажут как стать волонтерами. Участники поискового отряда «Лиза Алерт» проведут встречу-знакомство уже в ближайшую субботу.

Организаторы обещают дружескую неформальную атмосферу, в который каждый сможет раскрыться и узнать, как помочь людям, оказавшимся в беде.

- Вы давно наблюдаете за отрядом? Вы хотите помогать, но стесняетесь, боитесь или не знаете с чего начать? Тогда вам точно сюда! – обращаются к орловцам поисковики.

По словам участников «Лиза Алерт», не обязательно иметь специальные навыки. Гостям встречи расскажут, какие есть направления в их работе и как ищут пропавших.

КОГДА? ГДЕ?

17 августа в 15:00

Ул. Набережная Дубровинского 60Б (Коворкинг FREEDOM)

ИСТОЧНИК KP.RU