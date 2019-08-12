Орловцам расскажут как стать волонтерами
Орловцам расскажут как стать волонтерами. Участники поискового отряда «Лиза Алерт» проведут встречу-знакомство уже в ближайшую субботу.
Организаторы обещают дружескую неформальную атмосферу, в который каждый сможет раскрыться и узнать, как помочь людям, оказавшимся в беде.
- Вы давно наблюдаете за отрядом? Вы хотите помогать, но стесняетесь, боитесь или не знаете с чего начать? Тогда вам точно сюда! – обращаются к орловцам поисковики.
По словам участников «Лиза Алерт», не обязательно иметь специальные навыки. Гостям встречи расскажут, какие есть направления в их работе и как ищут пропавших.
КОГДА? ГДЕ?
17 августа в 15:00
Ул. Набережная Дубровинского 60Б (Коворкинг FREEDOM)
ИСТОЧНИК KP.RU