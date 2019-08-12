В Ливенском районе мотоциклист сбил девушку
В Ливенском районе Орловской области водитель мотоцикла сбил девушку-пешехода. С места аварии ее увезли в больницу и госпитализировали.
ДТП случилось в воскресенье, 11 августа в селе Успенское в ночное время. 25-летний молодой человек ехал за рулем мотоцикла "Ирбис" по улице Мира. 19-летняя девушка шла по краю проезжей части, когда водитель не справился с управлением и протаранил пешехода.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в Ливенскую ЦРБ, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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