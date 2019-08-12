Жителям Орла предлагают самим выбрать, какие парки и скверы благоустроить в 2020-м году
Жителям Орла предложили самим выбрать парки, скверы и другие общественные территории, которые будут благоустраиваться в 2020-м году. Опрос уже стартовал, высказать свое мнение и проголосовать можно онлайн.
Всего на выбор горожанам предложили 42 места для прогулок и отдыха. В их числе, например, площадь Жукова, набережные Оки и Орлика, сквер на Ливенской улице, площадь перед кинотеатром «Современник» и у памятника Поликарпову.
- Итоги голосования рассмотрит общественная комиссия по утверждению и контролю за реализацией муниципальной программы. В нее входят сотрудники администрации города Орла, представители депутатского корпуса, общественных организаций, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла.
После будет сформирован итоговый список, его вынесут на рейтинговое голосование. После него и станет известно, какие же территории в первую очередь приведут в порядок в будущем году. Проголосовать можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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