В Орле девушка-пассажир легковушки пострадала в ДТП с фурой
В Орле девушка-пассажир легковушки пострадала в ДТП с фурой. "Двенадцатая", в которой она ехала, столкнулась с "МАНом".
Авария случилась в субботу, 10 августа. 66-летний водитель грузовика выезжал с прилегающей территории на улице Спивака.
- В районе дома №74 он допустил столкновение с автомобилем Ваз - "21120", под управлением 27-летнего водителя, который следовал по улице Спивака со стороны Карачевского шоссе, - обрисовали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге 21-летняя девушка-пассажир получила травмы. Врачи оказали ей всю необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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