СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-12T09:53:38+03:00

"Двенадцатая", в которой она ехала, столкнулась с "МАНом"

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В Орле девушка-пассажир легковушки пострадала в ДТП с фурой. "Двенадцатая", в которой она ехала, столкнулась с "МАНом".

Авария случилась в субботу, 10 августа. 66-летний водитель грузовика выезжал с прилегающей территории на улице Спивака.

- В районе дома №74 он допустил столкновение с автомобилем Ваз - "21120", под управлением 27-летнего водителя, который следовал по улице Спивака со стороны Карачевского шоссе, - обрисовали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 21-летняя девушка-пассажир получила травмы. Врачи оказали ей всю необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU