В Орле прошел спортивный парад

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-12T09:48:09+03:00

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В субботу, 10 августа, Орел присоединился к празднованию 80-й годовщины Дня физкультурника, учрежденного в 1939 году. Праздник прошел в Училище олимпийского резерва и начался со спортивного парада, в котором приняли участие все спортивные школы города и области.

В этот день наградили более 60 лучших спортсменов, тренеров, учителей физкультуры, ветеранов спорта, специалистов в области физической культуры и спорта. Им вручили Почетные грамоты Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов и Управления физической культуры и спорта области, Почетные грамоты администрации города Орла.

Не обошлось и без праздничных подарков. Сертификаты на получение спортивного оборудования и инвентаря получили училища олимпийского резерва, спортивной школы олимпийского резерва №1, СШОР «Русичи», ДЮСШ «Орел-Карат», СШОР «Олимп», СШОР Боевых искусств, а также спортивно-адаптивной школы.

Завершился праздник показательными выступлениями воспитанников спортивных школ региона.

ИСТОЧНИК KP.RU