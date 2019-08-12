СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-12T09:04:23+03:00

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Задолженности за газ, свет и тепло в Орловской области не остались незамеченными. Более 122 миллионов рублей за семь месяцев 2019 года взыскали судебные приставы с жителей региона в ходе рейдов в дома неплательщиков. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась на 116% или почти на 66 миллионов.

Всего за 7 месяцев судебные приставы вынесли свыше 6 тысяч постановлений о взыскании денежных средств со счетов должников в банках. Тысячам неплательщикам придется погашать долги из зарплаты.

- В случае отказа от оплаты будут проведены проверки имущественного положения должников, розыск и арест имущества. До погашения долга для них может быть установлен запрет на регистрационные действия и ограничен выезд за пределы Российской Федерации, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU