Орловец присмотрел в сарае знакомого электроинструменты
Орловец «присмотрел» в сарае знакомого электроинструменты. 32-летний мужчина наведался за вещами, стоило хозяину только покинуть дом.
Кражу заметила родственница владельца инструментов. Она и обратилась в полицию, которая установила имя воришки.
Оказалось, мужчина уже бывал в сарае и хорошо знал, где хранятся инструменты. Как только он узнал, что хозяин уехал, то решил их «позаимствовать» - сдернул замок, вынес вещи, а потом продал.
- Преступление было совершено в Троснянском районе. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время мужчина задержан, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас сотрудники полиции ищут похищенные электроинструменты.
ИСТОЧНИК KP.RU