СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-12T09:46:49+03:00

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Орловец «присмотрел» в сарае знакомого электроинструменты. 32-летний мужчина наведался за вещами, стоило хозяину только покинуть дом.

Кражу заметила родственница владельца инструментов. Она и обратилась в полицию, которая установила имя воришки.

Оказалось, мужчина уже бывал в сарае и хорошо знал, где хранятся инструменты. Как только он узнал, что хозяин уехал, то решил их «позаимствовать» - сдернул замок, вынес вещи, а потом продал.

- Преступление было совершено в Троснянском районе. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время мужчина задержан, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас сотрудники полиции ищут похищенные электроинструменты.

ИСТОЧНИК KP.RU