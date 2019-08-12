2019-08-12T09:46:49+03:00
Происшествия

Орловец присмотрел в сарае знакомого электроинструменты

32-летний мужчина наведался за вещами, стоило только хозяину покинуть дом
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловец «присмотрел» в сарае знакомого электроинструментыОрловец «присмотрел» в сарае знакомого электроинструментыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловец «присмотрел» в сарае знакомого электроинструменты. 32-летний мужчина наведался за вещами, стоило хозяину только покинуть дом.

Кражу заметила родственница владельца инструментов. Она и обратилась в полицию, которая установила имя воришки.

Оказалось, мужчина уже бывал в сарае и хорошо знал, где хранятся инструменты. Как только он узнал, что хозяин уехал, то решил их «позаимствовать» - сдернул замок, вынес вещи, а потом продал.

- Преступление было совершено в Троснянском районе. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время мужчина задержан, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас сотрудники полиции ищут похищенные электроинструменты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала грибного сезона уже отравились две орловчанки
Два человека пострадали в столкновении "Лады" и "Фольксвагена" под Орлом
Орловцы могут помочь нуждающимся женщинам и детям
Орловцам расскажут как стать волонтерами
В Ливенском районе мотоциклист сбил девушку
Жителям Орла предлагают самим выбрать, какие парки и скверы благоустроить в 2020-м году
В Орле девушка-пассажир легковушки пострадала в ДТП с фурой
В Орле прошел спортивный парад
Задолженности за газ, свет и тепло в Орловской области не остались незамеченными
В Орле директор колледжа завышал стоимость закупок на нужды учреждения
На 90 тысяч рублей «обул» орловчанку ее же знакомый
В Ливнах пассажир мотоцикла пострадал в ДТП
Какую погоду ждать орловцам на предстоящей неделе
Орловцев приглашают вновь взяться за руки