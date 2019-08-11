2019-08-11T14:40:29+03:00
Происшествия

На 90 тысяч рублей «обул» орловчанку ее же знакомый

Круглую сумму он снял с банковской карты женщины
Ольга СУПОНЕВА
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На 90 тысяч рублей «обул» орловчанку ее же знакомыйНа 90 тысяч рублей «обул» орловчанку ее же знакомыйФото: Архив "КП"
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Жительница Орла чуть не лишилась 90 тысяч рублей. «Обул» даму ее же знакомый: указанную сумму снял с банковской карты женщины.

Неладного орловчанка не подозревала, пока в один день ей не пришло смс о списании со счета кругленькой суммы. Женщина тут же пошла в полицию и написала заявление. Полицейские стали вычислять вора. Под подозрение попал 30-летний знакомый женщины: он мог иметь доступ к платежному средству. Так оно и оказалось.

Выяснилось, что мужчина знал пин-код, поэтому снять деньги ему не составило труда. Впрочем, свою вину отрицать он не стал и ущерб возместил.

- Не передавайте платежные средства посторонним людям, ни в коем случае не сообщайте их реквизиты. Помните, что карта может быть использована только лицом, имя и подпись которого указана на ней. Не храните мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства в задних карманах брюк и других легкодоступных местах, не оставляйте свое имущество без присмотра, напоминают жителям региона в УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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