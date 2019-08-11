В Ливнах пассажир мотоцикла пострадал в ДТП

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-11T14:29:15+03:00

Двухколесному транспорту не уступила дорогу сдававшая назад иномарка

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В городе Ливны Орловской области в ДТП пострадал пассажир мотоцикла. Водителю двухколесного транспорта не уступила дорогу сдававшая назад иномарка.

Авария случилась вечером пятницы, 9 августа. Около 22.40 29-летний мужчина на «БМВ» выезжал со двора по Октябрьской улице.

- В районе дома 1 он не уступил дорогу мотоциклисту, под управлением 27-летнего гражданина. В результате ДТП пассажир мотоцикла получил телесные повреждения, доставлен в Ливенскую ЦРБ, после осмотра назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU