В Ливнах пассажир мотоцикла пострадал в ДТП
В городе Ливны Орловской области в ДТП пострадал пассажир мотоцикла. Водителю двухколесного транспорта не уступила дорогу сдававшая назад иномарка.
Авария случилась вечером пятницы, 9 августа. Около 22.40 29-летний мужчина на «БМВ» выезжал со двора по Октябрьской улице.
- В районе дома 1 он не уступил дорогу мотоциклисту, под управлением 27-летнего гражданина. В результате ДТП пассажир мотоцикла получил телесные повреждения, доставлен в Ливенскую ЦРБ, после осмотра назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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