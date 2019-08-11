2019-08-11T14:42:42+03:00
Общество

Какую погоду ждать орловцам на предстоящей неделе

Зонты можно не прятать
Наталья Меркулова
Поделиться:
Еще рано прятать зонты!Еще рано прятать зонты!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Росгидрометцентр рассказал, какая погода ждет жителей Орла на предстоящей рабочей неделе. Согласно последним прогнозам, еще рано прятать зонты. В регионе продолжат хозяйничать переменная облачность и дожди. Ночи останутся холодными.

В понедельник, 12 августа, ночью температура воздуха всего +13. Днем столбик термометра поднимется до +23. Переменная облачность и небольшой дождь. Ветер немного стихнет и будет дуть с севера-запада со скоростью 1 м/с. Атмосферное давление низкое 747 рт.ст.

Во вторник погода существенно не изменится – облачно и небольшой дождь. Зато вновь поднимется южный ветер со скоростью 4 м/с. Температура днем +26. Давление 745 рт.ст.

Самое большое количество осадком ждет орловцев в среду – 6 мм. Температура +26. Давление 744 рт.ст.

В четверг, поднимется сильный ветер со скоростью 5 м/с. Будет облачно и дождливо, но тепло +25. Атмосферное давление упадет до 742 рт.ст.

В последний рабочий день в Орле вновь небольшой дождь, температура +24 днем и +14 ночью. Ветер 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 90 тысяч рублей «обул» орловчанку ее же знакомый
В Ливнах пассажир мотоцикла пострадал в ДТП
Орловцев приглашают вновь взяться за руки
Завтра станут известны итоги первого этапа «Молодых кадров Орловщины»
Орловские футболисты сыграли в результативную ничью
Фотофакт: в Орловском районе на автобусную остановку упала береза
«День игры»: орловцев приглашают на военные настольные баталии
Орловского фермера признали виновным в массовой гибели пчел
«Хочу домой»: двое малышей из Орла нашли семьи благодаря фотопроекту
Орловских любителей аниме ждет новый фестиваль
Орловскую школу обязали помочь первокласснице, получившей травму на физкультуре
В Орле +23 и небольшой дождь: синоптики рассказали о погоде в выходные
В Орле росгвардейцы помогли попавшему под колеса мужчине
Пожилая орловчанка получила травмы упав в автобусе
«Кванториум» откроют в Орле уже этой осенью
В Орле ночного посетителя пивной задержали росгвардейцы
Фотофакт: в Орле «юбилейная» газель застряла под мостом
В Орле благоустроят территорию братского кладбища жертв фашизма
В Орле к 2021 году планируют открыть новый спортивный комплекс
Пассажир вступил в драку с полицией на станции «Орел»
Орловским мотоциклистам напомнили о ПДД
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах
Водителям МУП ТТП города Орла пообещали повысить зарплату