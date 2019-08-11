Какую погоду ждать орловцам на предстоящей неделе
Росгидрометцентр рассказал, какая погода ждет жителей Орла на предстоящей рабочей неделе. Согласно последним прогнозам, еще рано прятать зонты. В регионе продолжат хозяйничать переменная облачность и дожди. Ночи останутся холодными.
В понедельник, 12 августа, ночью температура воздуха всего +13. Днем столбик термометра поднимется до +23. Переменная облачность и небольшой дождь. Ветер немного стихнет и будет дуть с севера-запада со скоростью 1 м/с. Атмосферное давление низкое 747 рт.ст.
Во вторник погода существенно не изменится – облачно и небольшой дождь. Зато вновь поднимется южный ветер со скоростью 4 м/с. Температура днем +26. Давление 745 рт.ст.
Самое большое количество осадком ждет орловцев в среду – 6 мм. Температура +26. Давление 744 рт.ст.
В четверг, поднимется сильный ветер со скоростью 5 м/с. Будет облачно и дождливо, но тепло +25. Атмосферное давление упадет до 742 рт.ст.
В последний рабочий день в Орле вновь небольшой дождь, температура +24 днем и +14 ночью. Ветер 2 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU