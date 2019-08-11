2019-08-11T07:06:36+03:00
Звезды

Орловцев приглашают вновь взяться за руки

Всероссийская акция «Хоровод Мира» пройдет в 120 городах России
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают вновь взяться за рукиОрловцев приглашают вновь взяться за рукиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев приглашают вновь взяться за руки. Всероссийская акция «Хоровод Мира» пройдет в 120 городах России и Орел один из них.

Идея акции принадлежит Санкт-Петербургу и фестивальному движению «Хороводы России». Впервые жители культурной столицы закружились в хороводе два года назад. Тогда на Дворцовой площади собралось более 3 тысяч человек. В этом году организаторы планируют объединить свыше 30 тысяч участников по всей России и миру.

В нашем городе «Хоровод Мира» традиционно проведет клуб «Вечорки в Орле» при поддержке Орловского областного центра народного творчества.

- Думаете Хоровод - это отголоски прошлого? А вот и нет! Приходите к нам и убедитесь, что Хоровод - это целостность истории и современности! Мы услышим, увидим и почувствуем эту крепкую связь времен, - обращаются к орловцам хороводники.

В программе акции не только вождение хороводов, но и выступление орловских ди-джеев Johny White и Lara Raytner, традиционная обрядовая музыка Орловского края в исполнении ансамблей «Взойди, солнце» и «Калиновый садок».

КОГДА? ГДЕ?

15 августа в 18:00

Рябиновый сквер около музея Тургенева (ул. Тургенева, 11)

ИСТОЧНИК KP.RU

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