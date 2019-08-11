СЕГОДНЯ 07:02 2019-08-11T07:02:40+03:00

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Завтра станут известны итоги первого этапа «Молодых кадров Орловщины». Дальше смогут пройти только 80 участников конкурса. В этом году подали заявки более 300 человек.

Напомним, «Молодые кадры Орловщины-2019» - это второй региональный конкурс, на котором каждый житель области с высшим образованием и в возрасте до 45 лет имеет шанс рассказать о себе и представить свой индивидуальный проект развития региона.

На первом этапе участникам предстояло снять видеоролик на тему «Я – для Орловщины» и пройти заочное тестирование из 35 вопросов на общую эрудицию и знание истории, права и экономики России.

Тем, кто пройдет во второй этап предстоит показать свои навыки практического решения вопросов.

Результаты прохождения участниками первой конкурсной процедуры будут размещены на Портале Орловской области 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU