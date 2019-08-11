2019-08-11T06:57:24+03:00
Спорт

Орловские футболисты сыграли в результативную ничью

ФК «Орел» провел домашний матч с Волжским «Торпедо»
Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские футболисты сыграли в результативную ничьюОрловские футболисты сыграли в результативную ничьюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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10 августа, в День физкультурника, ФК «Орел» провел домашний матч с Волжским «Торпедо» из Волгоградской области. Орловские футболисты сыграли в результативную ничью, но игра выдалась зрелищной.

Первая половина матча осталась за гостями, Сечин и Даурский открыли счет 2:0. Нашим футболистам не удалось реализовать моменты, один из которых был стопроцентный.

Однако многие футбольные специалисты считают такой счет опасным из-за потери футболистами концентрации. В результате после перерыва «орлам» удалось отквитать один мяч. Отличился Алехин. В середине второго тайма восстановил разницу в два мяча Губочкин.

Радует, что в этом сезоне наши футболисты не сдаются на футбольном поле. На 85 минуте Кадушкин вновь дал надежду, сокращая отставание. Но в последние минуты, в добавленное время назначили 11-метровый удар. Вратарь гостей парировал первый удар, но Ручкин с добивания отправил мяч в ворота Волжского «Торпедо».

Свисток, итоговый счет 3:3.

- Двоякое впечатление от игры. Наступаем на одни и те же грабли. Все три гола, которые забила команда соперника, мы сами себе привезли. Забей в первом тайме стопроцентный момент и ход игры был бы другим. Но ребята молодцы, поверили в свои силы и игру довели до ничьей,- рассказал главный тренер Валерий Ноздрин.

Следующий матч «Орел» проведет 17 августа на домашнем поле со смоленской командой Красный-СГАФКСТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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