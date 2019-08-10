Фотофакт: в Орловском районе на автобусную остановку упала береза
В Орловском районе на автобусную остановку упала береза. Дерево пробило пластиковую крышу павильона.
Происшествие случилось накануне, 9 августа, в Болховском микрорайоне, что в деревне Жилино. По сообщениям очевидцев, дерево рухнуло от сильного ветра. После падения ствола, продолжали падать и другие сухие ветви.
Указанная остановка общественного транспорта - единственная в новом микрорайоне, так что местные жители добираются по своим делам в город именно отсюда. Сухих берез, подобных упавшей, в этом месте целая аллея.
В настоящее время павильон огородили сигнальной лентой. Сухой ствол продолжает "отдыхать" на пробитой крыше остановки.
ИСТОЧНИК KP.RU