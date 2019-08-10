2019-08-10T18:33:40+03:00
Происшествия

Фотофакт: в Орловском районе на автобусную остановку упала береза

Дерево пробило пластиковую крышу павильона
Ольга СУПОНЕВА
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Остановка транспорта в Болховском микрорайонеОстановка транспорта в Болховском микрорайонеФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловском районе на автобусную остановку упала береза. Дерево пробило пластиковую крышу павильона.

Происшествие случилось накануне, 9 августа, в Болховском микрорайоне, что в деревне Жилино. По сообщениям очевидцев, дерево рухнуло от сильного ветра. После падения ствола, продолжали падать и другие сухие ветви.

Указанная остановка общественного транспорта - единственная в новом микрорайоне, так что местные жители добираются по своим делам в город именно отсюда. Сухих берез, подобных упавшей, в этом месте целая аллея.

В настоящее время павильон огородили сигнальной лентой. Сухой ствол продолжает "отдыхать" на пробитой крыше остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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