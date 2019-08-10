«День игры»: орловцев приглашают на военные настольные баталии
Сыграть в Warhammer и научиться росписи игровых миниатюр могут все желающие
Орловцев приглашают на военные настольные баталииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев приглашают на военные настольные и стратегические баталии «День игры». Сыграть в Warhammer и научиться росписи игровых миниатюр могут все желающие.
Также участники смогут сразиться в SmallWorld, Munchkin и бои с историческими солдатиками.
Организатором мероприятия выступает Орловский клуб стендового моделизма «Эшелон»
- Мастер класс по росписи миниатюр пройдет по мере нарастания интереса к покраске. Возможно в самом начале, что бы дальше уже играть и не отвлекаться или параллельно играм, - поясняют организаторы.
КОГДА? ГДЕ?
24 августа с 10.00 до 16.00
Военно-исторический музей
ИСТОЧНИК KP.RU