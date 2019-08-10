СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-10T07:18:44+03:00

Химическая обработка рапсового поля обошлась ему почти в 600 тысяч рублей

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Орловского фермера признали виновным в массовой гибели пчел. Химическая обработка рапсового поля обошлась ему почти в 600 тысяч рублей.

В июле прошлого года в Болховском районе фермер, не предупредив владельца пасеки рядом с его участком, начал обработку химикатами. В тот же день пчеловод, владелец 70 пчелосемей, обнаружил массовую гибель насекомых.

По результатам лабораторных исследований пчелы были отравлены химическим препаратом, содержащим пиретроид «Лямбда-цигалотрин», токсичным не только для медоносов, но и для других полезных насекомых. Это же вещество было обнаружено и в рапсе фермера.

- Владелец рапсового поля привлечен к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Он признан виновным в нарушении Санитарных правил и норм, требующих не позднее, чем за три дня оповещать население об обработке угодий пестицидами и агрохимикатами, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

За гибель пчел и убытки по реализации меда в пользу пчеловода присудили почти 600 тысяч рублей компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU