2019-08-10T07:12:07+03:00
Общество

«Хочу домой»: двое малышей из Орла нашли семьи благодаря фотопроекту

На открытие выставки пришли сами герои снимков
Наталья Меркулова
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Двое малышей из Орла нашли семьи благодаря фотопроекту. Фото: пресс-служба Администрации городаДвое малышей из Орла нашли семьи благодаря фотопроекту. Фото: пресс-служба Администрации города
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В пятницу, 9 августа, на аллее перед Городским парком в рамках проекта «Хочу домой» открылась выставка фотографий детей из Орловского специализированного дома ребенка. Пришли на нее посмотреть и сами герои снимков. Благодаря проекту двое малышей из Орла уже нашли семьи.

Вместо портретов этих ребят появились ромашки, ведь теперь они уже обрели настоящих мам и пап, дедушек и бабушек, а вместе с ними и полноценное счастливое детство.

- В течение восьми лет, которые действует этот проект, тепло семейного очага, самых близких и главных людей в жизни обрели десятки детей. Хотя даже ради одного осчастливленного ребенка стоило организовать этот проект, - обратился к участникам и авторам выставки глава города Александр Муромский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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