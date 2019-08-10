2019-08-10T07:07:10+03:00
Звезды

Орловских любителей аниме ждет новый фестиваль

Не мстители, Белые ходоки и Сэйлор Мун уже готовятся к встрече гостей
Наталья Меркулова
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Орловских любителей аниме ждет новый фестивальОрловских любителей аниме ждет новый фестивальФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловских любителей аниме ждет новый фестиваль. Не мстители, Белые ходоки и Сэйлор Мун уже готовятся к встрече гостей.

Совсем недавно Орел впервые смог прикоснуться к японской культуре аниме и заполонить соцсети яркими фотографиями с настоящими супер-героями из известных фильмов.

И вот через неделю объявлен уже Межрегиональный косплей-фестиваль «Hokori tori» (в переводе с японского - Гордая птица).

- 17 августа в нашем городе стартует Межрегиональный косплей-фестиваль. Наших гостей и участников ждет настоящая косплей-феерия: шоу, игры, ярмарка, лекции и крутые квесты, - рассказали «КП» организаторы.

На фестивале гости смогут увидеть костюмированные шоу, танцы, послушать заряжающую энергией музыку.

Также любителей аниме ждет участие в консольных и настольных играх, конкурсах, возможность посетить тематические лекции, сделать фото у профессиональных фотографов, купить сувениры на ярмарке, вкусно покушать в тематическом кафе и многое другое.

КОГДА? ГДЕ?

Орловский городской центр культуры (ул. Комсомольская 261а, ДК «Дормаш»)

17 августа

Начало программы в 13:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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