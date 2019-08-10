2019-08-10T07:00:04+03:00
Общество

Орловскую школу обязали помочь первокласснице, получившей травму на физкультуре

С таким решением облсуда учреждение несогласно и готовится к апелляции
Наталья Меркулова
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Орловскую школу обязали помочь первоклассницеОрловскую школу обязали помочь первоклассницеФото: Архив "КП"
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Орловскую школу обязали помочь первокласснице, получившей травму на физкультуре. С таким решением облсуда учреждение несогласно и готовится к апелляции.

Происшествие случилось несколько лет назад в одной из школ Орла. На уроке физкультуры первоклассница упала, делая упражнения на шведской стенке. После этого она попала в больницу, где ей поставили диагноз «компрессионный перелом тел 12 грудного, а также 1,2 и 3 поясничных позвонков».

По данному факту школа составила акт о несчастном случае, согласно которому причиной травмы стала неосторожность самого ребенка.

После лечения девочка продолжила обучение на дому. Когда ребенок поправился, отец обратился в суд с заявлением о взыскании морального вреда и признании частично недействительным акта о несчастном случае.

- Учитывая все обстоятельства, суд удовлетворил исковые требования и признал частично недействительным составленный школой акт о несчастном случае. Также суд взыскал в пользу истца 175 тыс. рублей на компенсацию морального вреда и возмещение судебных расходов, - пояснили «КП» в Пресс-службе Орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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