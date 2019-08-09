В Орле росгвардейцы помогли попавшему под колеса мужчине
В Орле сотрудник Росгвардии оказали помощь мужчине, пострадавшему в ДТП. Пешехода-нарушителя сбила маршрутка, когда он перебегал дорогу в неположенном месте.
Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, авария произошла накануне, 8 августа. В пятом часу вечера 43-летний водитель ехал на «Газели» по улице Поселковой со стороны улицы 6-ой Орловской дивизии в сторону Городской. Неподалеку от остановки общественного транспорта 32-летний мужчина решил перейти дорогу. Водитель не успел остановиться, нарушитель попал под колеса.
Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему в ДТП первую помощь. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области
В этот момент рядом находился патруль Росгвардии.
- Росгвардейцы предприняли все необходимые действия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему орловцу. Перелом ноги и травма головы стали результатом несоблюдения правил дорожного движения. Правоохранители, наложив шину на травмированную ногу, переместили мужчину с проезжей части в безопасное место, - рассказали в пресс-службе силового ведомства.
Пешехода благополучно передали врачам «скорой». Его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU