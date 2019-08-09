Пожилая орловчанка получила травмы упав в автобусе

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-09T15:33:46+03:00

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В Орловской области пожилая пассажир автобуса получила травмы, упав в салоне транспорта. Пенсионерке понадобилась помощь медиков.

ДТП случилось накануне, 8 августа, около 11 часов утра. 37-летний мужчина ехал за рулем автобуса «Орел-Кромы».

- В районе 24 км произошло падение пассажира женщины 70 лет. В результате ДТП она получила телесные повреждения и бригадой скорой помощи доставлена в больницу, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Женщине назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU