СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-09T12:36:55+03:00

«Кванториум» откроют в Орле уже этой осенью Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Детский технопарк «Кванториум» откроют в Орле уже этой осенью. Юных «технарей» обещают порадовать самым современным оборудованием.

Об этом сообщила, 8 августа, на заседании Областного совета народных депутатов руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

Чиновница пояснила, что занятия в детском технопарке начнутся с сентября. Сначала ученикам предстоит освоить теоретические знания, а уже затем приступить к практике.

- Одна из особенностей работы технопарка – это командная проектная деятельность. Современные одаренные школьники привыкли достигать высот в одиночку. Обучение здесь поможет им больше социализироваться и научиться работать сообща, в команде, - рассказала Татьяна Крымова.

Поставка оборудования для «Кванториума» начнется уже в августе. Объем финансирования технопарка составляет более 73 млн рублей.

В настоящее же время идет зачисление на обучение. Юные орловцы от 12 до 17 лет могут оставить свои заявку на официальном сайте «Кванториума».

ИСТОЧНИК KP.RU