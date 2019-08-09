2019-08-09T09:57:51+03:00
Спорт

В Орле к 2021 году планируют открыть новый спортивный комплекс

На это понадобится более 225 млн рублей
Наталья Меркулова
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В Орле к 2021 году планируют открыть новый спортивный комплекс. Фото: пресс-служба Правительства областиВ Орле к 2021 году планируют открыть новый спортивный комплекс. Фото: пресс-служба Правительства области
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В Орле к 2021 году планируют открыть многофункциональный спортивный комплекс. Для реализации проекта понадобится более 225 млн рублей. Губернатор Андрей Клычков уже подписал постановление об утверждении проектно-сметной документации на строительство объекта.

Многофункциональный спортивный комплекс будем возведен в ходе реконструкции крытого теннисного корта рядом с Дворцом спорта и открытыми теннисными кортами на стадионе Ленина.

- Проект комплекса включает большой спортивный зал с мобильными телескопическими трибунами на 300 мест. В нем можно будет играть в мини-футбол, волейбол, бадминтон, большой теннис, заниматься спортивной акробатикой, художественной гимнастикой и единоборствами, - рассказали «КП» в пресс-службе правительства Орловской области.

Также в спортивном комплексе разместятся раздевалки для спортсменов, тренерские, судейские комнаты, медицинский кабинет и блок для взятия допинг-проб.

Общая площадь здания составит 5581 кв. м. Строительство рассчитано на 2019-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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