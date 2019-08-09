В Орле к 2021 году планируют открыть новый спортивный комплекс
В Орле к 2021 году планируют открыть многофункциональный спортивный комплекс. Для реализации проекта понадобится более 225 млн рублей. Губернатор Андрей Клычков уже подписал постановление об утверждении проектно-сметной документации на строительство объекта.
Многофункциональный спортивный комплекс будем возведен в ходе реконструкции крытого теннисного корта рядом с Дворцом спорта и открытыми теннисными кортами на стадионе Ленина.
- Проект комплекса включает большой спортивный зал с мобильными телескопическими трибунами на 300 мест. В нем можно будет играть в мини-футбол, волейбол, бадминтон, большой теннис, заниматься спортивной акробатикой, художественной гимнастикой и единоборствами, - рассказали «КП» в пресс-службе правительства Орловской области.
Также в спортивном комплексе разместятся раздевалки для спортсменов, тренерские, судейские комнаты, медицинский кабинет и блок для взятия допинг-проб.
Общая площадь здания составит 5581 кв. м. Строительство рассчитано на 2019-2021 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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