2019-08-09T09:19:05+03:00
Происшествия

Пассажир вступил в драку с полицией на станции «Орел»

Инцидент произошел прямо в вагоне поезда «Москва — Белгород»
Наталья Меркулова
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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В сети появилось видео, как пассажир вступил в драку с полицией на станции «Орел». Инцидент произошел прямо в вагоне поезда.

Видео с названием «Пьяный дебошир напал на полицейского в поезде» опубликовал вчера около часа дня новостной портал Mash. На нем видно, что парень, в неадекватном состоянии, громко кричит: «Какая станция?» Голос за кадром пытается его успокоить, но тот продолжает истерику, звонит маме и говорит, что его бьют и снимают на телефон.

Затем молодой человек наносит неожиданный удар кулаком по полицейскому. На следующих кадрах дебошир уже лежит на полу, брыкается ногами и продолжает кричать.

- Транспортные полицейские попытались успокоить нарушителя порядка. Однако мужчина на замечания никак не отреагировал, начал демонстративно оскорблять стражей порядка, а потом и вовсе применил физическую силу в отношении полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, - сообщает транспортная полиция.

Как стало известно, инцидент произошел 6 августа в поезде «МоскваБелгород». 26-летний парень, уроженец Амурской области, действительно был пьян и напал на сотрудников полиции.

Его сняли с поезда в Орле и доставили в линейный отдел на станции. Сейчас в отношении дебошира возбуждено уголовное дело.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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