Водителям МУП ТТП города Орла пообещали повысить зарплату
Водителям МУП ТТП города Орла пообещали повысить зарплату. Предприятию выделят дополнительно 10 млн. рублей. На этом настояли депутаты горсовета в ходе внеочередной сессии 8 августа.
Напомним, 1 августа трамвайно-троллейбусное предприятие покинул Александр Коровин, возглавлявший его с 2003 года.
Также помощь окажут МУП ЖРЭП (З), профинансировав на 24 млн рублей.
Однако это решение удалось принять только после серьезных споров об эффективности предприятия и его руководства. В его защиту выступил заместитель председателя горсовета Владимир Негин.
- МУП ЖРЭП (З) «тащит» на себе дома, которые остались без управляющих компаний. Кроме того, уже в ближайшее время город начнет готовится к отопительному сезону и нельзя допустить, чтобы горожане, дома которых обслуживает это предприятие, остались без тепла, - пояснил народный избранник.
ИСТОЧНИК KP.RU