СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-08T16:24:16+03:00

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Водителям МУП ТТП города Орла пообещали повысить зарплату. Предприятию выделят дополнительно 10 млн. рублей. На этом настояли депутаты горсовета в ходе внеочередной сессии 8 августа.

Напомним, 1 августа трамвайно-троллейбусное предприятие покинул Александр Коровин, возглавлявший его с 2003 года.

Также помощь окажут МУП ЖРЭП (З), профинансировав на 24 млн рублей.

Однако это решение удалось принять только после серьезных споров об эффективности предприятия и его руководства. В его защиту выступил заместитель председателя горсовета Владимир Негин.

- МУП ЖРЭП (З) «тащит» на себе дома, которые остались без управляющих компаний. Кроме того, уже в ближайшее время город начнет готовится к отопительному сезону и нельзя допустить, чтобы горожане, дома которых обслуживает это предприятие, остались без тепла, - пояснил народный избранник.

ИСТОЧНИК KP.RU