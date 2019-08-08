В Орле на улице Раздольной построят «Леруа мерлен»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-08T15:33:37+03:00

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В Орле на улице Раздольной, 31 построят «Леруа мерлен». Сегодня, 8 августа, горсовет проголосовал «за» появление в областной столице гипермаркета сети и внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города.

- Мы выступили инициаторами изменений для вовлечения в оборот данного земельного участка, — пояснил Олег Минкин, первый заместитель главы администрации Орла .

Решению депутатов горсовета предшествовали публичные слушания, участники которых согласились с переводом земельного участка в районе улицы Раздольной, 31 из зоны жилой застройки и городских парков в зону делового, общественного и коммерческого назначения.

«Леруа мерлен» займет более 13 тысяч квадратных метров и, по предварительным оценкам, создаст около 250 рабочих мест.

Напомним, в июне губернатор Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с представителями торговой фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU