В Орле на улице Раздольной построят «Леруа мерлен»
В Орле на улице Раздольной, 31 построят «Леруа мерлен». Сегодня, 8 августа, горсовет проголосовал «за» появление в областной столице гипермаркета сети и внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города.
- Мы выступили инициаторами изменений для вовлечения в оборот данного земельного участка, — пояснил Олег Минкин, первый заместитель главы администрации Орла .
Решению депутатов горсовета предшествовали публичные слушания, участники которых согласились с переводом земельного участка в районе улицы Раздольной, 31 из зоны жилой застройки и городских парков в зону делового, общественного и коммерческого назначения.
«Леруа мерлен» займет более 13 тысяч квадратных метров и, по предварительным оценкам, создаст около 250 рабочих мест.
Напомним, в июне губернатор Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с представителями торговой фирмы.
ИСТОЧНИК KP.RU