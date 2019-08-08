2019-08-08T14:06:13+03:00
Общество

Непогода задержится на Орловщине еще на сутки

Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Непогода, которая пришла в Орловскую область, задержится еще на сутки. По прогнозам синоптиков жителей региона ждет гроза и сильный ветер.

Как прогнозирует Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки в области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, днем в отдельных районах умеренные дожди с грозами. Ветер юго-западный 8-13, местами порывы 15-20 м/с. При этом будет достаточно тепло: температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днем +22°С…+27°С.

В непогоду в региональном МЧС просят орловцев соблюдать правила безопасности: воздержаться от поездок на автомобиле в сильный дождь, убрать с балконов незакрепленные предметы и не находиться на улице у шатких конструкций при сильном ветре, держаться подальше от оборванных проводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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