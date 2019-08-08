Орловские пейнтболисты показали отличные результаты на Четвертом этапе Кубка России
Орловские пейнтболисты вошли в число лучших по ЦФО. Меткость, хорошую реакцию и командный дух наши спортсмены показали в Воронеже на Четвертом этапе Кубка России.
Соревнования прошли в субботу, 3 августа, на базе авиаклуба «Сапсан». Среди команд-участниц были представлены Липецк, Белгород, Тулу, Калуга, Орел и Воронеж. Честь Орловской области защищала команда «Квазар».
По итогам спортивной битвы команда «Квазар» заняла 1 место Кубка любительских команд России в четвертом дивизионе и 4 место Чемпиона ЦФО.
Теперь нашим спортсменам предстоит выступить 24 августа в Белгороде в заключительном этапе кубка России, кубка любительских команд России (группа 7) и финале Pro Shar Cup (Центральная конференция).
ИСТОЧНИК KP.RU